Trop haut et pas très vert pour un merle bleu. Le Parc national des Pyrénées annonce avoir observé, pour la première fois sur son territoire, une nidification de ce passereau typiquement méditerranéen, certes amateur de cavités rocheuses mais jamais vu dans les parages. C’est un garde moniteur du parc qui a repéré la présence intrigante d’un premier merle bleu en avril 2021 dans le Val d'Azun (Hautes-Pyrénées). Il était « perché sur un piton rocheux », à 1.500 mètres d’altitude. Et comme il fouillait les renfoncements avec son bec long et fin, probablement en quête d’insectes ou de lézards, tout indiquait déjà qu’il avait l’intention de s’établir à flanc de montagne, sur ce versant exposé au sud. Une intuition confortée en mai quand un merle bleu est de nouveau repéré, transportant de longs lézards.

En juin, plus de doute, puisque les spécialistes repèrent non seulement un couple mais aussi deux oisillons, à la fois à terre et en vol.

Un bénévole veille depuis sur ces nouveaux habitants inédits, dont la présence reste incongrue. « A l’instar d’autres espèces désormais fréquemment observées en dehors de leur aire de prédilection », précise le parc dans un communiqué en posant prudemment la question d’un éventuel effet du réchauffement climatique. De quoi lancer de grands débats ornithologiques.