La start-up néo-zélandaise Allbirds, spécialisée en création de chaussures et vêtements écoresponsables, utilise depuis 2020 des étiquettes engagées. Sur celles-ci figure notamment l’empreinte carbone de chaque produit de la marque. L’objectif de cette démarche est de sensibiliser le grand public à la question de l’émission de gaz carbonique et à mieux la comprendre, a expliqué au Guardian Hana Kajimura, responsable du développement durable au sein de l’entreprise fondée en 2016.

Pour arriver à ses fins, Allbirds a misé sur « la prévalence et la disponibilité des informations », a-t-elle détaillé. La société souhaite provoquer, autour de la pollution générée par la production de vêtements, des réactions similaires à celles que les consommateurs ont au sujet de l’apport énergétique des aliments. « Une personne lambda est incapable d’expliquer précisément ce qu’est une calorie ou comment on la mesure », a estimé Hana Kajimura.

We think carbon emissions should be labeled as clearly as price. So this Earth Day, we’re giving away our Carbon Footprint tools to the entire fashion industry. Hopefully they’ll help us make measuring and labeling emissions the hot new trend. Learn more: https://t.co/77bZGRhbdx pic.twitter.com/gez968TmPF