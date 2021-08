Un sujet brûlant. La climatisation est responsable de 10 % de la consommation électrique mondiale. Avec l’augmentation des températures, de plus en plus de foyers s’équipent de ces appareils. Pourtant, il existe d’autres moyens plus écologiques pour rafraîchir son intérieur.

Mettre des plantes dans son habitation peut être très bénéfique, car elles dégagent de l’humidité en cas de canicule. De même, poser des récipients d’eau à différents endroits permet également de mieux supporter les hautes températures. En cas de forte chaleur, poser une bouteille d’eau congelée devant son ventilateur remplace très bien la climatisation et consomme 20 fois moins d’électricité ! Il faut aussi éviter le plus possible de laisser ses appareils électroniques allumés, car ils dégagent de la chaleur. Découvrez cinq astuces pour vous rafraîchir sans polluer dans la vidéo de notre partenaire Brut.