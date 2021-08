Il ne donnait plus de nouvelles depuis un mois, n’avait été croisé par aucun bateau depuis le 22 juillet et sa position satellite ne s’affichait plus depuis quinze jours. Autant dire que la famille et l’équipe de Guirec Soudée, cet aventurier breton parti traverser l'océan Atlantique à la rame d’ouest en est il y a près de deux mois, était particulièrement angoissée. Mais le soulagement est arrivé jeudi soir : un navire chimiquier a croisé la route du kayak. Le rameur a même pu lui transmettre un bref message afin de préciser que « tout va bien à bord ».

« Enfin une preuve ! Guirec va bien ! Quelle émotion ! » réagit son équipe. « Le simple fait d’avoir prévenu les navires de la zone a porté ses fruits et nous confirme que Guirec va bien et souhaite poursuivre sa route, précise son équipe. Il semblerait même qu’il possède de l’électricité à bord lui permettant de converser par radio. Nous avons eu raison de ne pas céder à la panique et de respecter le choix de Guirec de ne rien déclencher intempestivement. »

Un appel à l’aide à Thomas Pesquet

Victime d’une avarie lors d’une tempête, Guirec Soudée est dépourvu d’outils de communication longue distance depuis environ un mois. Un protocole de recherche international avait été lancé pour le retrouver début août. Son entourage avait même lancé un appel à l'astronaute Thomas Pesquet.

Parti de la région de Boston (Etats-Unis) mi-juin à bord d’une embarcation spécialement aménagée pour le défi, Guirec Soudée espère rallier au plus vite la Bretagne mais semble se diriger plutôt vers le sud du Golfe de Gascogne, selon son équipe.

Agé de 29 ans, l’aventurier originaire des Côtes d’Armor avait déjà traversé l'Atlantique à la rame d'est en ouest en février. Il avait ému le grand public en 2015 en passant 130 jours sur la banquise du Groenland seul avec sa poule Monique.