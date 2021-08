Le bureau des audits de la Nasa a récemment consacré un rapport aux futures combinaisons spatiales. Il a évoqué un retard de développement qui pourrait avoir un impact sur le déroulement de la mission Artémis, rapporte Numerama. « Compte tenu de ces retards prévus dans le développement des combinaisons, un alunissage fin 2024 n’est pas envisageable », note le rapport. Les combinaisons ne devraient pas être prêtes avant avril 2025 au plus tôt, selon le document.

Le compte rendu de l’Inspecteur général de la Nasa a indiqué que les scaphandres actuellement utilisés à bord de la Station spatiale internationale (ISS) ont été conçus il y a quarante-cinq ans. L’équipement des astronautes a été modifié et réparé au cours des années mais il est malgré tout obsolète. L’audit mené entre août 2020 et juillet 2021 a montré qu’il faudrait encore « plusieurs années pour terminer » la mise au point des combinaisons.

