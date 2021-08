Le berger « a eu la peur de sa vie, il s’est cru mort » raconte Lisa, une bergère de sa connaissance. Un ours a poursuivi un berger décrit comme expérimenté, après avoir attaqué ses bêtes sur les hauteurs du village de Saint-Lary, en Ariège, a affirmé vendredi le maire de la commune, Gérard Dubuc, qui a porté plainte.

Pour lui, c’est la première fois qu’un berger est attaqué par un ours, depuis que le programme de réintroduction de l’ours brun a été engagé dans les années 1990. Les faits se seraient produits vers 1h dans la nuit de mardi à mercredi, près de la cabane de montagne de ce berger d’une soixantaine d’années, sur l’estive de l’Estremaille, à 2.000 mètres d’altitude, dans les Pyrénées.

« Heureusement il a eu le temps de rentrer et de refermer la porte »

« Le troupeau était regroupé à peu près à 50 mètres de la cabane (…) Le berger a entendu du bruit et des mouvements près de la cabane. Il est sorti pour voir ce qu’il se passait », raconte Gérard Dubuc. « L’ours a laissé les brebis qu’il poursuivait et a chargé en direction du berger. Heureusement pas très loin de la cabane, il a eu le temps de rentrer et de refermer la porte », détaille-t-il, affirmant que l’ours était « en furie, en pleine prédation ».

« C’est le quotidien des bergers aujourd’hui. La situation est catastrophique. Il faut que l’Etat prenne des décisions drastiques », a réagi Alain Servat, président de la Fédération pastorale de l’Ariège (FPA). Les opposants à l’ours réclament l’abattage des ours agressifs.

55 brebis retrouvées mortes cette semaine

L’ours des Pyrénées étant menacé d’extinction, la France a engagé dans les années 1990 un programme de réintroduction d’ours venant de Slovénie. La plupart vivent dans la partie centrale du massif, notamment en Ariège.

Selon l’Association pour la sauvegarde du patrimoine d’Ariège-Pyrénées (ASPAP), 55 brebis ont été retrouvées mortes cette semaine dans une estive, à la suite d’un dérochement, le terme employé par les éleveurs pour décrire des chutes mortelles de brebis depuis une falaise, sous la menace d’un ours.

Trois ours tués illégalement en 2020

En avril, environ 250 éleveurs des Hautes-Pyrénées ont manifesté dans le village d’Arreau, après trois attaques d’ours contre des troupeaux en l’espace de dix jours. La préfecture des Hautes-Pyrénées avait alors déclenché le protocole « ours à problèmes », qui autorise les tirs de balles en plastique dans l’arrière-train de l’animal, suivi de détonations, afin de l’effrayer.

En 2020, trois ours ont été tués illégalement dans les Pyrénées, deux en Espagne et un en France. Les associations pro-ours réclament de leur côté le remplacement de ces trois ours et de nouveaux lâchers, pour assurer la pérennité de la présence de l’espèce dans les montagnes pyrénéennes. Il y en a environ une soixante dans le massif.