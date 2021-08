« A la prochaine attaque, j’arrête » Adrien Ravenat, éleveur à Cholonge (Isère), est plongé dans un profond désarroi. On apprend sur France 3 Auvergne Rhône-Alpes que son troupeau de brebis a une nouvelle fois été la cible d’une meute de loups, tuant 11 bêtes au total. Au total, six brebis ont été tuées par les loups cette nuit-là. Cinq autres ont été dévorées lors d’une précédente attaque début juillet.

« Le boulot d’éleveur est plus difficile qu’avant. On nous demande de travailler avec un prédateur qui lui n’en a pas, et de mettre en place plein de mesures de protection. Les attaques sont de plus en plus fréquentes. Ce n’est pas tenable », déplore Adrien Ravenat.

Il lance un appel aux élus et au gouvernement afin de trouver un terrain d’entente entre la protection du loup et celle des troupeaux. Depuis sa réapparition en France en 1992, le loup est toujours une espèce menacée dans l’Hexagone.