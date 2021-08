Le parc naturel de Chartreuse est pris d’assaut par des vacanciers pas toujours bienveillants avec la nature, nous apprend France 3 Auvergne Rhône-Alpes. Bien que le problème soit récurrent, il s’avère bien plus aigu cette année en raison du Covid qui a décuplé les envies de grand air et d’espace.

En guise de riposte, deux communes situées dans le parc ont pris des arrêtés pour interdire le bivouac sous tente dès ce 1er août : Saint-Pierre de Chartreuse et Saint-Pierre d’Entremont. Dans une logique de prévention, le parc a embauché pour l’été un animateur nature et cinq accompagnateurs en moyenne montagne pendant trois mois pour sensibiliser les visiteurs et les randonneurs pour « qu’ils adoptent les bons gestes et les bons comportements ».

Des agents de l’Office national des Forêts et de la biodiversité sont également présents sur le terrain, et se tiennent prêts à distribuer des amendes pouvant aller jusqu’à 135 euros si l’on allume un feu.