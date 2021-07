Beyond Meat : des steaks végétaux pour les amateurs de viande

La production de viande est responsable de 14,5 % des émissions de gaz à effet de serrede la planète. Face à cela, une entreprise a créé un steak végétal qui reproduit le goût, la consistance et les apports nutritionnels de la viande. « Beyond Meat » existe aujourd’hui dans 30.000 points de distribution à travers le monde. Les revenus de l’entreprise ont augmenté de 250 % entre 2018 et 2019.

Ce succès, Beyond Meat le doit à sa recherche pour réinventer le steak végétal et le rendre presque identique à la viande. Très consommée par les personnes qui mangent des protéines animales, cette alternative permet d’économiser des milliards de litres d’eau et sa fabrication pollue beaucoup moins que celle d’un steak normal. Le directeur exécutif Seth Goldman nous explique son projet dans la vidéo de notre partenaire Brut.