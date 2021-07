Fin mai, trois petits guépards sont nés au zoo de la Palmyre près de Royan en Charente-Maritime. Ce parc zoologique reproduit cette espèce, depuis 1992. Depuis cette date, une centaine de naissances de guépards ont été enregistrées par le zoo.

La femelle et ses petits ont passé un mois et demi dans un enclos à l’abri des regards, mais ils sont maintenant installés à proximité de l’allée visiteurs, annonce ce vendredi le zoo sur sa page Facebook.

Le guépard est une espèce classée vulnérable sur la liste rouge de l’union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Il reste aujourd’hui moins de 7000 guépards à l’état sauvage dans la nature, indique le parc zoologique.