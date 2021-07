Ça ne sera pas une surprise pour ceux qui ont essuyé trombes d’eau sur trombes d’eau ces dernières semaines. Juin 2021 se classe parmi les cinq mois de juin les plus arrosés sur la période 1959-2021, indiquait Météo France dans son bulletin de situation hydrologique publié jeudi dernier.

La faute à des passages pluvio-orageux très fréquents et très actifs « qui n’ont pas été très localisés comme on peut en avoir l’habitude avec ce type d’épisodes mais qui, au contraire, ont concerné une grande partie du pays, indique Michèle Blanchard, climatologue à Météo France. Des Hauts-de-France à la Nouvelle-Aquitaine ainsi que du Grand Est au nord d’Auvergne-Rhône-Alpes.

💦BILAN HYDROLOGIQUE▶️ Au 01/07 ◀️



Juin se classe parmi les 5⃣ mois de juin les plus arrosés sur 1959-2021. Les sols se sont humidifiés sauf sur le sud de l’Occitanie, l’arc méditerranéen et la Corse où la sécheresse s’est accentuée.



🔎Bilan complet👉https://t.co/wRn2lUhXsx pic.twitter.com/rphVi2XFBB — Météo-France (@meteofrance) July 8, 2021

Jusqu’à plus de 200 mm de précipitations

« En moyenne, sur le pays et sur le mois, l’excédent de pluie a été supérieur de 50 % à la normale [calculée sur la période 1980-2021], reprend Michèle Blanchard. Nous attendions 70 mm de pluie, nous en avons eu 102,2. » Mais, en certains endroits, les cumuls de précipitations ont atteint 200 à 250 mm, de l’Allier au Lot, de la Vienne au nord de la Gironde, sur le Massif du Jura, le nord des Alpes ainsi que, très localement, sur la Seine-et-Marne, la Haute-Marne, le sud des Vosges et la Bourgogne. Avec des records battus ici ou là. Notamment dans les Hauts-de-France, rapportait France 3.

Et puis, à ce mois de juin mouillé, il faut ajouter mai, lui aussi bien arrosé, tout comme l’est, pour une large partie de la métropole, cette première partie de juillet. Ces dernières heures encore, sur Twitter, Météo France mettait en garde contre un renforcement des pluies dans les départements du Nord-Est.

Les pluies se renforcent dans les prochaines heures sur les départements du Nord-Est en #vigilanceorange en prenant parfois un caractère orageux avec 15 à 30mm en peu de temps, puis restent soutenues toute la nuit prochaine, même demain matin en Alsace ▶️ https://t.co/CSYEovTI83 pic.twitter.com/wvshJf9zDn — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) July 12, 2021

Des pluies estivales qui n’atteignent que faiblement les nappes

On pourrait aussi voir le verre à moitié plein et se dire que toute cette eau tombée nous met à l’abri de la sécheresse pour le reste de l’été à venir, les prévisions de Météo France tablant toujours sur des mois de juillet, août et septembre plus secs et plus chauds que la normale sur une grande partie de la France. C’est raté. « A cette époque de l’année, les pluies qui s’infiltrent dans les sols, même abondantes, ont peu d’impact sur le niveau des nappes, explique Violaine Bault, hydrogéologue au Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), le service géologique national en charge du suivi des nappes phréatiques. Une bonne partie est captée par la végétation en pleine croissance et qui boit donc beaucoup d’eau. Le reste doit d’abord traverser le sol, très sec en mai car il n’avait pas plu depuis trois mois alors. Très peu d’eau arrive donc jusqu’aux nappes, pas en quantité suffisante en tout cas pour combler la vidange de ces dernières vers leurs exutoires naturels. Les cours d’eau, les océans, les zones humides… »

Résultat : la dernière carte du BRGM récapitulantl’état des nappes au 1er juillet, publiée ce lundi, est parsemée de triangles pointant vers le bas, indiquant que le niveau des nappes est globalement en baisse. Rien d’anormal à cette période de l’année. Les fortes pluies de ces dernières semaines ne sont tout de même pas sans conséquences positives. « Elles ont permis, sur beaucoup de secteurs, que cette baisse de niveau soit plus lente que d’habitude, reprend Violaine Bault. Tout simplement parce qu’on a eu moins à solliciter les nappes pour arroser les cultures, les jardins, remplir les piscines etc. Les cours d’eau sont également à un niveau plus haut que d’habitude par rapport aux nappes, si bien que la vidange se fait plus lente. »

État des nappes d’#EauSouterraine au 1er juillet 2021

📉 les tendances sont à la baisse sur la majorité des nappes. Constat habituel à cette période de l’année.

Retrouvez le bulletin détaillé avec de nouvelles données : ➡️https://t.co/BlZJOaoUih#eau pic.twitter.com/DsV8c41igF — BRGM (@BRGM_fr) July 12, 2021

Un niveau des nappes globalement satisfaisant… pour l’instant

Ajoutez à cela un automne-hiver 2020-2021 marqué, pour la deuxième année consécutive, par une forte recharge des nappes sur une grande partie du territoire, et vous obtenez, une situation au 1er juillet globalement satisfaisante pour ce qui est de la situation hydrologique en métropole. Avec des niveaux proches de la normale sur une grande partie nord et ouest du territoire, indique le BRGM. Parfois même hauts sur le bassin aquitain.

Mais il n’y a que pour cette région que le BRGM estime que « la situation devrait rester satisfaisante durant l’été ». Ailleurs, même lorsque les nappes sont pour l’instant dans le vert, « la situation peut se dégrader rapidement durant l’été en cas de sécheresse météorologique prolongée », indique Violaine Bault. « Les nappes les plus réactives que nous avons en métropole – celles notamment du massif armoricain (Bretagne) et du massif central (Limousin et Auvergne) – mettent cinq à six semaines à passer d’un niveau vert comme on l’a aujourd’hui à un niveau qui commence à devenir orange-rouge », précise-t-elle.

Situation bien plus complexe sur le pourtour méditerranéen

Le pourtour méditerranéen, les Alpes et les piémonts pyrénéens abordent quant à eux l’été dans une situation moins favorable. « Ces régions ont déjà été très peu touchées par les précipitations de juin, commence Michèle Blanchard. En région PACA, par exemple, les cumuls de précipitations ont été inférieurs de 50 % par rapport à la normale. On attendait 60 mm de pluies, il y en a eu 32. » Violaine Bault remonte à plus loin encore la disette pour le pourtour méditerranéen. « La région a connu d'importantes précipitation fin septembre et début octobre jusqu’à provoquer des inondations, rappelle-t-elle. Puis, ils n’ont quasiment rien eu pendant tout l’hiver. Il a replu en mai, mais ça n’a pas suffi à recharger les nappes. »

Sur le littoral méditerranéen, les nappes affichent ainsi un « niveau bas », indique le BRGM, qui s’attend à ce que l’état se dégrade encore durant les prochaines semaines. La situation pourrait devenir tendue sur certains secteurs, précise-t-il dans son bulletin publié ce lundi. « Le niveau des nappes est aussi modérément bas en Corse, même si la situation est un peu plus contrastée suivant les secteurs, précise Violaine Bault. Il a plu sur les reliefs ces dernières semaines, notamment. »

Quoi qu’il en soit, ces régions du sud de la France « seront à surveiller de près, reprend Violaine Bault. Notamment, toujours, sur ce littoral méditerranéen où les nappes sont très souvent sollicitées l’été en raison de l’afflux de touristes que cette région accueille. » Des arrêtés préféctoraux « sécheresse » ont déjà été pris pour freiner la sollicitation des nappes. Tout le pourtour méditerranéen et le couloir rhodanien sont déjà placés en vigilance [information et incitation des particuliers et professionnels à faire des économies d’eau]. Dans le Var, les Bouches-du-Rhône, l’Hérault, les Pyrénées orientales, la Haute-Garonne, plusieurs secteurs ont même été placés en alerte, avec des restrictions d’usages de l’eau déjà en vigueur.