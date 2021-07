« Les sénateurs sont des "climato-inactifs", des "climato-résignés" »… Les mots de Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, sur la chaîne Public Sénat le 5 juillet, résument le climat de tensions entre le gouvernement et la chambre haute du Parlement, aux mains de l’opposition de droite, sur les questions climatiques. Ceci alors que s’ouvre ce lundi, à 15h, la Commission mixte paritaire (CMP) sur le projet de loi Climat et résilience, dernière grande loi environnementale du quinquennat.

Les CMP, composées de sept députés pour autant de sénateurs, sont lancées lorsque les deux chambres parlementaires ne parviennent pas à tomber d’accord sur une proposition de loi. Sera-t-elle conclusive cette fois-ci ? L’entourage de Barbara Pompili se dit sceptique et liste les reculs introduits par les sénateurs et sur lesquels le gouvernement voudra revenir ce lundi. Les Zones à faible à émissions, les engrais azotés, le repas végétarien dans les cantines… Et les moulins, nous y voilà.

L’enjeu de la continuité écologique des cours d’eau

Enfin, pas vraiment les moulins, insiste d’emblée André Berne, du réseau « Eau et milieux aquatiques » de France Nature Environnement (FNE). Mais leurs seuils, ces petits barrages qui traversent les rivières pour rehausser le niveau de l’eau et aider et produire de l’énergie. Pour comprendre la controverse, Hamid Oumoussa, directeur général de la Fédération nationale de la pêche en France (FNPF), ramène à la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006. « Elle reprend, en la précisant, une obligation du XIXe siècle, qui demande aux propriétaires d’ouvrages barrant la continuité écologique naturelle des cours d’eau de la restaurer justement. » Un principe également fixé par une directive européenne de 2000, afin de veiller à la libre circulation des poissons jusqu’aux zones où ils se reproduisent, s’alimentent, se cachent…

La France compte des dizaines de milliers d’ouvrages hérités de son Histoire qui rompent cette continuité écologique. « De toute nature (barrages, retenues, écluses, seuils), certains en fonctionnement, la plupart anachroniques et inutilisés », détaille Hamid Oumoussa.

Des incitations aux destructions de seuils ?

Deux grandes options s’offrent alors à leurs propriétaires ou aux préfets lorsqu’on ne parvient pas à retrouver ces derniers. Soit équiper ces ouvrages de passe à poisson et/ou de turbines spécifiques, pour éviter qu’ils ne se blessent en franchissant les barrages. Soit, tout simplement, effacer ces ouvrages. « Ces options donnent droit à des aides calculées selon l’efficacité de la solution choisie, jusqu’à être subventionnée à 100 %, explique André Berne. Or, la première a une efficacité limitée et coûte cher, quand c’est l’inverse pour la deuxième. »

Depuis 2010, l’État a incité des effacements de seuils de moulins. Combien ? « C’est l’un des points sur lesquels nous aimerions avoir un détail précis, indique Guillaume Chevrollier, sénateur Les Républicains, auteur d’un rapport d’information sur le sujet. Les associations de défense des moulins en dénombrent entre 3.000 et 5.000. Le rapport du Commissariat général du développement durable parle de 1.000. »

Le stop des députés et sénateurs

Quoi qu’il en soit, les parlementaires ont choisi de mettre un stop à cette pratique. D’abord les députés. Contre l’avis de Barbara Pompili, ils ont adopté un amendement qui exclut l’effacement des seuils de retenue des moulins des pistes possibles de restauration écologique des cours d’eau. Première colère du gouvernement.

Le projet de loi est ensuite arrivé sur la table du Sénat. D’abord en commission spéciale, qui a repris la rédaction de l’article. La nouvelle version précise que l’obligation de continuité écologique ne peut pas « servir de motif pour justifier de la destruction d’un moulin à eau ou de ses éléments permettant d’exploiter la force du courant, sauf s’il s’agit d’une volonté du propriétaire ou si ce dernier ne peut être identifié ». « Un bon compromis », estime André Berne. Le nouveau texte convient aussi mieux au gouvernement. « Barbara Pompili s’était engagée à ce que l’équilibre trouvé en commission soit maintenu en commission mixte paritaire », rappelle-t-on dans son entourage.

Avant la CMP, le projet de loi Climat et résilience devait encore passer en séance plénière au Sénat. Et mi-juin, les sénateurs sont revenus à la première version de l'article et l’ont votée conforme. « Dans ce cas-là, il n’est définitivement plus possible d’y toucher », fulmine-t-on au ministère de la Transition écologique, où cette trahison passe mal.

Les poissons migrateurs, premiers impactés ?

André Berne voit surtout les blocages sur le terrain qu’entraînera cet article. « Même les propriétaires d’ouvrages qui souhaitaient effacer leurs seuils ne pourront plus le faire, c’est choquant », lance-t-il en déplorant les nombreuses confusions autour de ce dossier. « A aucun moment l’idée est de toucher aux moulins, et les effacements ne se font pas sans l’accord du propriétaire, rappelle-t-il. Les seuils ne sont pas tous concernés non plus, mais seulement ceux barrant des rivières pour lesquels la restauration de la continuité écologique a été considérée comme un enjeu. Cela concerne 11 % de nos cours d’eau. »

L’enjeu n’est pas anodin pour les associations environnementales et de pêcheurs. « En France, moins de 50 % des cours d’eau sont aujourd’hui dans un bon état écologique », commence Hamid Oumoussa, avant de pointer les deux principaux responsables : les pollutions chimiques et cette discontinuité des cours d’eau. « Ces ouvrages qui barrent nos rivières – il y en a en moyenne un tous les 5 km – contraignent les poissons à vivre dans des espaces trop restreints pour certaines espèces », reprend le président de la FNPF. En particulier les poissons migrateurs (anguilles, saumons, truites...), qui font la navette entre eau de mer et eau douce, en remontant parfois loin en amont de nos rivières. « La situation de ces poissons migrateurs reste critique même si, en certains endroits, leur chute vertigineuse a pu être freinée ».

Faire une pause pour prendre du recul ?

Les associations de défense des moulins ne se disent pas insensibles aux enjeux de la préservation de la biodiversité, mais remettent en cause l’efficacité de l’effacement des seuils pour la restaurer. Ils avancent des effets pervers, comme « l’assèchement des rivières », se privant définitivement d’un potentiel de production d’énergies renouvelables. « C’est le sens du retour des sénateurs à la rédaction initiale de l’Assemblée, explique Guillaume Chevrollier. Celle de faire une pause dans l’effacement des seuils pour pouvoir prendre du recul, évaluer scientifiquement l’apport de cette solution et celles des autres. »

André Berne invite à aller faire un tour en Normandie, région qui avait pris de l’avance sur l’effacement des barrages. Avec parfois à la clé des retours remarqués de poissons migrateurs dans les cours d’eau, même si la destruction des seuils n’en est pas la seule explication. Dans l’Orne, on revoit ainsi des saumons d’Atlantique, qui n’avaient plus été vus depuis… 1920, relatait Ouest-France en 2017.