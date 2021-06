Des jumeaux pandas sont nés dans un zoo de Tokyo, une première au Japon

Shin Shin, un panda femelle du zoo de Ueno à Tokyo, a accouché de jumeaux dans la nuit de mardi à mercredi. Un événement au Japon qui a même suscité une réaction du porte-parole du gouvernement.

Le sexe des deux bébés n'a pas encore été précisé. Les employés du zoo « font de leur mieux en ce moment pour protéger et observer la mère et ses bébés », a déclaré le parc animalier dans un communiqué.

