Tu es paysagiste et essaies d’utiliser le moins d’intrants chimiques possible ? Tu es boulanger ou boulangère et privilégies le 100 % bio ? Ou tu exerces un tout autre job rémunéré dans lequel tu places la sensibilisation ou l’action en faveur de la transition écologique au cœur de ton action ? Ton parcours nous intéresse !

Cet été, 20 Minutes s’associe au « grand appel aux Pépites vertes de France », la nouvelle initiative lancée par le site Les pépites vertes, qui met en lumière les parcours et métiers de jeunes professionnels engagés.

Pour participer, il te suffit de remplir ce formulaire avant le 7 juillet. Si tu es sélectionné(e) parmi les quatre pépites de l’été, la créatrice des Pépites vertes Claire Pétreault (alias Claire L’éclair) viendra cet été à ta rencontre pour t’interviewer. Ses quatre vidéos seront diffusées au cours du mois de septembre sur les sites des Pépites vertes et de 20 Minutes.

Des métiers encore nouveaux et souvent méconnus

L’objectif de cette démarche : aider tous les étudiants, quelle que soit leur filière, à trouver un job pour la transition écologique directement à la sortie de leurs études. « On veut essayer de faire gagner du temps aux jeunes en les aidant à se trouver plus vite, plutôt que de se forcer à faire deux ou trois ans dans une grande entreprise parce que leurs parents ou leurs profs les attendent là », explique Claire Pétreault.

En compilant des informations sur les profils de plus de 70 métiers « verts », le site Les Petites vertes met à disposition à des informations parfois difficiles d’accès pour les étudiants : « Il y a moins de ressources d’accompagnement sur l’insertion professionnelle dans les structures publiques que dans les écoles (coaching CV, entretien, réseau, linkedin…) mais aussi moins de rôle models, moins d’alumni qui travaillent dans ce secteur, et donc moins de lisibilité et d’accès à l’information sur les opportunités », note la spécialiste.

« On a aussi besoin de parler de ces métiers parce qu’ils sont pour beaucoup méconnus ou nouveaux, à l’image du secteur de l’économie circulaire qui est encore en train de se structurer », ajoute Claire Pétrault. Pour cela, elle a décidé de donner la parole à de « jeunes experts » « qui sont légitimes sur la transition écologique, la biodiversité, l’agriculture… parce qu’ils ont appris sur le terrain, plutôt qu’à des experts très pointus ». « En racontant leurs expériences, leurs doutes, cela permet de montrer que les parcours ne sont pas linéaires, qu’il est normal de prendre des claques et ça aide ainsi à faire baisser la pression en dédramatisant la peur du premier job », confie-t-elle. Prêt(e) à devenir les prochaines « pépites vertes » inspirantes avec 20 Minutes ?