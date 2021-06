Des éoliennes en mer, en Allemagne. (illustration) — CARMEN JASPERSEN / DPA / AFP

« Non aux éoliennes qui détruisent la mer » : entre 350 et 400 pêcheurs ont manifesté samedi matin à Caen contre l’implantation de parcs éoliens en mer. Venus de Bretagne et de Normandie, parfois accompagnés de leur famille, ils ont marché depuis la gare jusqu’à la préfecture où une délégation a pu échanger avec le préfet du Calvados Philippe Court. Les pêcheurs dénoncent « un passage en force de l’industrie éolienne offshore et demandent un arrêt immédiat des travaux en cours ».

Selon Philippe Calone, l’un des organisateurs de la manifestation, « l’implantation des éoliennes va énormément modifier les éco-systèmes et les fonds marins et on va se retrouver avec quasiment 20 à 30 % de ressources en moins ». Le défilé s’est arrêté devant le port de plaisance de Caen où les manifestants ont observé une minute de silence pour les pêcheurs décédés dans l’exercice de leur métier.

200 personnes aussi à Dunkerque

Dans les régions normande et bretonne, des parcs éoliens en mer sont prévus au large de Courseulles-sur-mer (Calvados), Fécamp (Seine Maritime) et dans la baie de Saint Brieuc (Côtes d’Armor). Dans le Nord, quelque 200 personnes se sont aussi rassemblées ce samedi en fin de matinée sur la digue de la plage de Malo-Les-Bains, aux portes de Dunkerque, pour protester contre le projet de parc éolien de 46 éoliennes, annoncé pour 2027 à 11 km au large.

« Nous sommes là pour dénoncer les discours de propagande qui nous sont faits », a déclaré Florent Caulier, du collectif Vent Debout 59. Selon lui, « l’éolien n’est pas une énergie verte comme certains le prétendent ». « Aucun parc éolien de ce type avec des mâts de dernières générations n’a été implanté aussi proche de nos côtes, il s’agirait d’une première en France », a affirmé de son côté Louis Saint-Ghislain, président de l’association de défense des Paysages Flamands. Une première manifestation avait eu lieu fin mai à Saint-Brieuc, où environ 800 personnes avaient défilé contre le parc dont la construction a commencé début mai dans la baie de Saint-Brieuc, renommée pour ses coquilles Saint-Jacques.