ENVIRONNEMENT Le risque de pollution aux hydrocarbures sur les plages de Porto-Vecchio et Bonifacio en Corse a été écarté

La plage de Palombaggia à Porto-Vecchio — PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP

Il est de nouveau possible de se prélasser sur les plages de Porto-Vecchio et de Bonifacio, une semaine après le début de l’épisode de pollution ​aux hydrocarbures auquel la Corse fait face.

L’interdiction de baignade a été levée ce jeudi sur l’ensemble des plages du golfe de Porto-Vecchio à l’exception « du secteur de Porto-Novo » qui est « dans l’attente d’une amélioration prochaine », a indiqué la mairie de Porto-Vecchio sur son site Internet.

Un dégazage

L’interdiction de mouillage, de navigation et de pratique des activités nautiques dans la bande des 300 mètres bordant le littoral de la commune est également « levée », selon la même source. Ces mesures d’interdictions avaient été prises suite à l’apparition lundi soir de deux nappes d’hydrocarbures dans le Golfe de Porto-Vecchio.

Depuis le repérage vendredi au large de la Corse de deux nappes d’hydrocarbures d’environ 35 km de long, vraisemblablement dues au dégazage d’un navire, d’importants moyens ont été déployés dans les airs, sur mer et à terre pour lutter contre la pollution.

L’essentiel des dépôts repérés au large de la Corse avait été récupéré mardi après-midi et les plages avaient rouvert dans le nord de l’île, mais une menace subsistait sur le sud et notamment Porto-Vecchio et Bonifacio où les plages avaient été fermées mardi soir.