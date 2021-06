MER On ignore pour l’heure si cette irisation est liée au chantier

La pollution fait suite à un problème technique survenu à bord de l'Aeolus, qui procède depuis le début du mois de mai à des travaux de forage sur le site. — Fred Tanneau / AFP

La pollution est beaucoup plus petite que celle identifiée lundi aux abords du chantier de construction du parc éolien. Mercredi, la préfecture maritime a cependant identifié une nouvelle irisation de l’eau dans la baie de Saint-Brieuc (Côtes d’Armor), laissant penser à une pollution. La nappe identifiée lors d’un vol de contrôle s’étend sur une longueur de trois kilomètres et une largeur de cinquante mètres et se trouvait alors « à huit kilomètres du fond de la baie de Saint-Brieuc », selon la préfecture maritime.

Le Thetis, navire de la marine nationale s’est rendu sur place afin de procéder à des prélèvements. Les échantillons ont été confiés à la gendarmerie maritime au titre de l’enquête judiciaire ouverte par le parquet de Brest suite au rejet accidentel d’huile hydraulique par le navire d’installation offshore Aeolus. « Aucun élément ne permettant à ce stade d’attester formellement que les deux pollutions soient liées, il reviendra aux enquêteurs de l’établir », précise la Premar.

Fuite de 100 litres d’huile

Lundi, une nappe de 16 km de long sur 8 km de large avait été détectée aux abords de l’Aeolus, le navire chargé de forer les fondations du futur parc éolien offshore. D’après la société Ailes Marines qui gère les travaux, 100 litres d’huile synthétique s’étaient échappés du bâtiment. La matière rejetée serait « un fluide spécialement conçu et développé pour les travaux en mer qui est biodégradable ». Cette pollution s'est dispersée «naturellement», selon les autorités.

Le navire incriminé a quitté la baie de Saint-Brieuc mercredi pour rejoindre son port d’attache aux Pays-Bas, en accord avec les autorités. Le chantier n’est pas pour autant arrêté puisque les activités de pré-tranchage réalisées par un autre navire se poursuivent. D’une capacité de 496 Mégawatts avec 62 éoliennes de plus de 200 mètres de haut et 30 à 42 mètres sous l’eau, le parc devrait être opérationnel en 2023.