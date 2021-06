Une série d'orages est annoncé dans les départements du Sud-Ouest (Illustration) — Keli Black / Pixabay

Le temps sera pluvieux et orageux, ce jeudi sur l’Ouest et le Nord, tandis que la région lyonnaise subira un épisode caniculaire précoce, selon les prévisions de Météo-France. La vigilance orange pour risque d’orage, levée tôt ce jeudi, pour seize départements de l’ouest, a été rétablie pour une douzaine de départements du sud-ouest en raison d’un nouvel épisode pluvio-orageux actif en fin de journée. Cet épisode nécessite une vigilance particulière en raison des forts cumuls attendus.

Dans le courant de l’après-midi, des orages vont se développer dans le sud-ouest du Pays. Ils deviendront nombreux au fil des heures donnant ponctuellement de très forts cumuls de pluie (de l’ordre de 50 à 80 millimètres en trois heures). Ils pourront s’accompagner de grêle, de fortes rafales de vent et d’une activité électrique soutenue. L’accalmie interviendra en milieu de nuit de jeudi à vendredi.

Des orages et une canicule

Météo-France attire également l’attention sur la possibilité d’orages forts au nord du Pays avec ponctuellement de la grêle, de fortes rafales de vent et de fortes intensités de précipitations. Ainsi, sur le Centre, l’Ile de France, les Hauts de France, le Grand-Est placés actuellement en vigilance de niveau jaune, pour Météo-France, il conviendra d’être attentif à la situation. Un niveau de couleur plus élevé de la vigilance pourrait y être requis.

Le département du Rhône demeure de son côté placé en vigilance orange pour canicule. L’épisode est précoce pour la saison mais non exceptionnel en durée et intensité, plus marqué sur l’agglomération lyonnaise, avec des minimales de l’ordre de 20 °C à 22 °C et des maximales de 32 °C à 35 °C.