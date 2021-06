Le bébé manchot né à Montpellier — Planet Ocean Montpellier

Une petite boule de plumes est arrivée au sein de la colonie des manchots du Cap, à Planet Ocean, à Montpellier (Hérault) : Océan et Calypso, un couple qui vient de se former, ont eu un petit, le 25 mars dernier, vient d’annoncer le complexe, qui réunit un aquarium et un planétarium, à Odysseum.

C’est la sixième naissance au sein de la colonie montpelliéraine, qui compte une quinzaine d’individus.

Atlas, Gaïa ou Ulysse ?

Le bébé est en pleine forme, et est déjà visible par les visiteurs. Mais il n’a pas encore été baptisé : Planet Ocean fait appel aux internautes, pour lui donner un prénom. Trois sont proposés : Atlas, en référence au titan de la mythologie grecque, Gaïa, comme la déesse grecque et Odyssée, en hommage au périple d’Ulysse.

Rendez-vous sur la page Facebook de Planet Ocean​ pour voter.