Un ourson brun comme ceux des Pyrénées. Illustration. — Julian Cok - Solent News - Sipa

Il y a vingt-cinq ans, les premiers lâchers d’ours bruns étaient organisés dans les Pyrénées pour tenter de repeupler les montagnes.

La population a connu une croissance importante passant d’une dizaine au milieu des années 1990 à 64 environ aujourd’hui mais elle manque de diversité génétique.

Les associations en faveur de l’ours demandent que de nouveaux lâchers soient organisés, comme le préconisent les scientifiques, pour assurer une viabilité de l’espèce à terme.

Il y a vingt-cinq ans, les premiers lâchers d’ours bruns étaient organisés dans les Pyrénées pour tenter de repeupler les montagnes, à un moment où l’espèce avait atteint un seuil critique. Les ourses Slovènes Ziva et Melba ont été les premières chargées de cette lourde responsabilité, les 19 mai et 6 juin 1996 à Melles, en Haute-Garonne. Si les 11 lâchers réalisés au total depuis 1996 ont permis de faire croître la population d’ours, sa viabilité dans les Pyrénées n’est toujours pas acquise.

« Contrairement à ce qu’on entend parfois ce n’est pas une lubie d’écologistes citadins que de réintroduire les ours mais ça a été une volonté locale d’acteurs locaux qui avaient envie que leurs montagnes conservent cette biodiversité à laquelle ils tiennent tant », tient à rappeler Michel Clouet, président d’Artus France

Environ 64 ours dans les Pyrénées

Les premiers lâchers en 1996 et 1997 ont permis de faire grimper la population à une dizaine d’individus mais c’est en 2006 qu’un coup d’accélérateur a été donné avec l’arrivée de quatre femelles et d’un mâle. « La population est aujourd’hui a minima de 64 individus sur l’année 2020, c’est un chiffre provisoire, susceptible d’être corrigé en fin d’année », pointe Alain Reynes, directeur de l’association Pays de l’Ours-Adet.

La plupart de cette population (59 ours) est installée sur la partie orientale des Pyrénées, sachant que deux mâles font des allers-retours entre l’est et l’ouest. « Cette année avec la naissance des premiers oursons de Sorita en Béarn, on espère que cela va permettre de faire évoluer la situation dans cette partie des Pyrénées », pointe Alain Reynes. Pour l’année 2021, 15 oursons sont encore espérés.

Depuis 2006, la croissance annuelle de la population est presque de 11 %, « ce qui est normal pour une petite population d’ours, même si elle n’est pas encore viable », commente le directeur de l’association Pays de l’Ours-Adet.

Une faible diversité génétique

Quand on regarde l’arbre généalogique de la population de l’ours des Pyrénées, on comprend que ce sont principalement deux femelles qui se sont reproduites. Ainsi, on dénombre 31 descendants cumulés pour Hvala et 26 pour Caramelles. Et 51 à 56 des ours présents sont des descendants directs ou indirects du mâle Pyros, un chiffre à rapporter à une population de 64 individus… « Il n’y a que six individus qui ne sont pas liés à ces trois ours, dont une femelle reproductrice et un mâle reproducteur », commente Alain Reynes.

Une étude sur la diversité génétique des ours pyrénéens a été menée en 2017 et elle montre une dégradation entre 1996 et 2016, « à cause du nombre réduit d’animaux fondateurs », rapporte-t-il. La taille efficace de la population, qui renvoie aux individus reproducteurs qui participent effectivement au développement d’une population, s’établit à 3,6 en 2017 alors que la taille recommandée biologiquement pour avoir une population viable est à 50.

Que faire pour assurer une viabilité ?

Pour les associations, il est clair qu’il faut apporter du sang neuf pour limiter la consanguinité au sein de la population d’ours. Dans une étude commandée par l’Etat (sortie en 2013 et confirmée en 2018), le Muséum national d’histoire naturelle préconisait de lâcher a minima six femelles et idéalement 13 femelles et quatre mâles. « S’il n’y avait pas eu de lâcher, il n’y aurait plus d’ours, et les leçons à en tirer c’est que s’il n’y a pas d’autres lâchers nous nous mettrons en grande difficulté. Il vaut mieux ne pas prendre de retard sur ce que nous disent les scientifiques », estime François Arcangeli, conseiller régional EELV en Occitanie et Président de l’association Pays de l’Ours – Adet. La directive européenne « Habitats » de mai 1992 oblige légalement la France à agir pour restaurer une population viable. « L’augmentation de la population ne peut pas justifier l’inaction, notamment à cause de la faiblesse de la diversité génétique qui va poser à terme des problèmes à cette population qui n’est pas encore viable », prévient Alain Reynes.

Sans dégainer des chiffres, les associations engagées pour la réintroduction de l’ours dans les Pyrénées souhaitent qu’une politique plus claire en la matière émerge. Sur les 17 lâchers préconisés par les scientifiques en 2013, seuls trois ont eu lieu depuis.