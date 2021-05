Des oursons dans les Pyrénées espagnoles, en 2016 (image d'illustration). — HO / ARAN PARK / AFP

Cela fait quasiment 50 ans que les associations en faveur de la réintroduction de l’ours dans les Pyrénées attendaient de voir ça dans le Béarn. Ce jeudi, elles annoncent avec un plaisir non dissimulé que trois oursons ont été identifiés en compagnie de l’ourse Sorita, lâchée en octobre 2018 en Vallée d'Aspe. « C’est la première portée d’oursons détectée dans les Pyrénées en 2021, et elle est symboliquement importante », relèvent les associations dans un communiqué. Il faudra attendre de récolter des échantillons de poils ou de crottes et de les analyser avant de connaître leur géniteur, car plusieurs mâles fréquentent ce secteur.

« Même si ces naissances ne suffisent pas pour restaurer une population viable, c’est une excellente nouvelle, porteuse d’espoir pour l’avenir de l’espèce dans les Pyrénées, au moment où l’on fête le 25e anniversaire des premiers lâchers », se félicitent les associations.