La pizzeria Angello à Rennes fait partie des 18 établissements bretons qui ont participé à l'opération. — J. Gicquel / 20 Minutes

Comme de nombreux secteurs d’activité, la restauration s’interroge sur son impact environnemental. En Bretagne, dix-huit établissements se sont ainsi prêtés depuis l’automne 2019 à une expérience inédite menée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe). Et les résultats sont plutôt encourageants avec des économies de 10 à 30 % en électricité et en eau ainsi que des gains souvent significatifs sur le plan alimentaire.

« Grâce à de petits investissements », tels que des détecteurs de présence, des mousseurs pour l’eau ou la récupération d’eau de pluie selon les cas, « 10 % à 30 % d’économies rapides d’électricité et d’eau » ont été obtenues pour les restaurateurs volontaires, indique l’Ademe dans un communiqué. Sur le poste achats alimentaires, des économies allant de « 256 euros à 14.000 euros » sur un an, selon le type de restaurant, ont par ailleurs été réalisées en réduisant le gaspillage.

Pas encore d’Ecolabel européen pour les restaurants

Cette expérience avait aussi pour objectif « d’élaborer un référentiel compatible avec les exigences d’une certification Écolabel européen ». Ce travail collaboratif a ainsi « abouti à formaliser un référentiel composé de 75 critères (33 obligatoires et 42 optionnels) portant sur différentes thématiques telles que l’offre culinaire, la diminution du gaspillage alimentaire, les économies d’eau et d’énergie, la mobilité ou encore l’implication des personnels », selon l’Ademe.

Il existe un Ecolabel européen pour les hôtels mais pas encore pour les restaurants. Suite à cette expérience, un dossier va être constitué en vue d’une reconnaissance par la Commission européenne, a-t-on indiqué de même source.