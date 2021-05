Comment Vépluche transforme les déchets alimentaires en terreau écologique

Illustration du recyclage de déchets de cuisine. — ALLILI MOURAD/SIPA

Une inspirante initiative d’entrepreneuriat social et d’économie circulaire. Dans cette vidéo de notre partenaire Brut, Clara raconte comment elle a créé en 2018 Vépluche une entreprise qui propose aux restaurants et épiceries de son secteur d’intégrer une boucle « bio déchet contre légumes ». Le concept : se faire livrer des fruits et légumes frais en échange de la collecte gratuite de ses déchets végétaux transformés par la suite en compost et terreau écologiques. L’entreprise a séduit aujourd’hui environ 70 établissements et transforme chaque mois cinq tonnes de biodéchets pour proposer à la vente un terreau de qualité chez une cinquantaine de fleuristes des Hauts-de-Seine et de Paris.