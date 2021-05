Jabu, le lion blanc, emblème du Zoo de La Flèche (Sarthe) est mort. — Zoo de La Flèche

Triste nouvelle annoncée ce mardi matin par le zoo de La Flèche, dans la Sarthe. « Jabu, notre mâle lion blanc, nous a quittés brutalement il y a quelques semaines, au bel âge de 15 ans », indique la direction du zoo sur sa page Facebook.

Toujours selon le communiqué, « la rate de Jabu était anormale et touchée par un cancer appelé "lymphome" ». Le lion blanc n’avait manifestement montré aucun signe avant-coureur.

Il avait engendré 21 naissances

Jabu était né en novembre 2006 et il est arrivé au zoo de La Flèche en 2008. « Il avait engendré 21 naissances et partagé de beaux moments de vie avec Nikita, sa partenaire. Il restera pour toujours un emblème du zoo de La Flèche et de son espèce. »

Ce mardi matin, l’annonce du zoo de La Flèche sur le décès du lion blanc avait généré plus de 1.000 commentaires et pas loin de 1.000 partages.