La fonte des glaciers est un des symptômes clairement identifié du réchauffement climatique, une conséquence visible de l’impact des émissions de gaz à effet de serre. Si, par endroits, les spécialistes ont pu observer la diminution de ces couches de neige accumulées au fil des décennies, il était plus difficile d’avoir une vision globale de cette fonte au niveau du globe, certains glaciers comme ceux du Canada faisant la taille de la Corse.

Grâce aux images satellites, et à une nouvelle méthode de calcul, une équipe internationale vient d’en dresser une cartographie complète sur l’ensemble des deux dernières années. Et c’est loin d’être réjouissant. « C’est comme s’il y avait une couche de glace de 60 cm qui recouvrait la France métropolitaine et qui fondait chaque année », met en perspective Etienne Berthier, glaciologue au sein du Laboratoire toulousain d'études en géophysique et océanographie spatiales, l’un des coauteurs d’une étude parue récemment dans Nature.

Au total, chaque année depuis vingt ans, les 220.000 glaciers recensés à travers le monde perdent en moyenne 267 milliards de tonnes de glace. « La perte cumulée entre 2000 et fin 2019 correspond à 4 % du volume total des glaciers, c’est beaucoup. Nous nous attendions à cette perte de masse mais la surprise c’est la vitesse de l’accélération, nous ne pensions pas qu’elle serait aussi forte », insiste le chercheur.

Our new observations will allow to better constrain projections of the future evolution of glaciers, their contribution to rising sea level and to water resources. (12/n) pic.twitter.com/w2Y3WW2lhp