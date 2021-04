Le lion Masaï est arrivé au zoo de la Palmyre après avoir été saisi chez un particulier. — F.Perroux / Zoo de la Palmyre

Le trafic d’espèces exotiques est à la mode et un lionceau nommé Masaï en a fait les frais. En 2016, il avait été récupéré en toute illégalité par un particulier qui ne pouvait pas lui offrir un environnement adapté ni la présence de congénères, indispensable aux lions, les félins les plus sociaux.

C’est ce qu’explique le zoo de la Palmyre qui vient d’accueillir le jeune lion après qu’il a été pris en charge, à l’âge de huit mois, par l’association Tonga terre d'accueil, un refuge pour animaux saisis ou abandonnés, et qu’il a été hébergé un temps par l’espace zoologique de Saint Martin la Plaine.

Dans un enclos avec une lionne

Il y était seul alors que pour la première fois, à la Palmyre, il va profiter de la compagnie de Sheena, une lionne de 12 ans. « Il s’est bien adapté et ils s’entendent très bien », rapporte le service communication du zoo à 20 Minutes, quelques jours après l’arrivée du jeune lion. Pourtant pas de lionceaux à la clé dans cette histoire puisque la Palmyre « n’a pas vocation à reproduire cette espèce ». Le jeune mâle est donc vasectomisé.

« Rappelons que les animaux sauvages ne sont pas des animaux de compagnie, écrit le zoo dans un post Facebook. Une fois adulte, leur gestion devient beaucoup plus délicate et ils sont alors souvent contraints de passer le reste de leur vie dans de petites cages, privés de tout contact avec leurs congénères, ce qui entraîne des traumatismes à la fois physiques et psychologiques. »