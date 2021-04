Les achats de nourriture en vrac font partie des solutions pour réduire ses déchets. — Daina Le Lardic / Isopix

Il n’y a pas d’âge pour protéger l’environnement. La preuve avec Agathe, 9 ans, qui tente, avec ses parents et son petit frère, de se rapprocher d’un quotidien « zéro déchet ». Pour cela, « la base », explique sa mère, c’est de ne pas acheter des jouets neufs. Réemploi, troc, déchetterie… Qu’importe d’où le jeu vient, il procure le même plaisir. Dans la cuisine familiale, les aliments proviennent d’un producteur local et sont achetés en vrac. Et quand le repas est terminé, les déchets vont directement au compost.

Niveau ménage, le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude font l’affaire, quand dans la salle de bains, on utilise un coton-tige lavable et un savon à raser. Autant de réflexes qui permettent à la mère d’Agathe, comme elle l’explique dans cette vidéo de notre partenaire Brut, d'« expérimenter » et de « se sentir libre » face à sa consommation. .