A bord de son bateau qu'il a construit lui-même, Vincent Grison va rejoindre le Pôle Nord à la rame. — Anne Beaugé / Expédition Rennes Pôle Nord

Le Rennais Vincent Grison s’élance ce samedi pour une expédition au Pôle Nord.

Pour rejoindre l’Arctique, l’aventurier utilisera un vélo, un voilier, un bateau et un cerf-volant.

Tout au long de son périple, il sera en contact avec des élèves d’une trentaine de classes de la métropole afin de les sensibiliser aux effets du réchauffement climatique.

Comme Thomas Pesquet quelques heures avant lui, il part également en mission. Ce samedi matin sur les coups de 10 heures, Vincent Grison s’élancera de la place de la mairie de Rennes pour vivre une grande aventure polaire. Il enfourchera d’abord son vélo pour rejoindre Saint-Malo, traînant derrière lui un bateau de 5,5 mètres de long et un mètre de large. En début de semaine prochaine, il embarquera sur un voilier qui l’emmènera jusqu’en Islande. Un périple de 300 kilomètres à la rame l’attendra alors pour rejoindre les eaux glacées du Groënland à bord de son embarcation, baptisée le Breizh Glace qu’il a fabriquée lui-même aux étangs d’Apigné. « Il est fait de matériaux composites ce qui le rend très léger et résistant aux chocs répétés contre la glace », indique cet architecte naval de formation.

Avant de prendre la mer, Vincent Grison va tracter son bateau à vélo pour rejoindre Saint-Malo. - Valentin Crevat / Expédition Rennes Pôle Nord

Pour avancer dans son périple, le navigateur de 34 ans, qui a déjà l’expérience de courses en solitaire, pourra également compter sur un cerf-volant qui tractera son bateau si le vent le permet. Une fois la banquise en vue, Vincent Grison a prévu de s’y aventurer mais toujours attaché à son bateau « pour des questions de sécurité ». « J’ai installé des patins dessous pour glisser sur la glace donc il me fera office de traîneau », souligne-t-il.

« Un endroit symptomatique du réchauffement climatique »

Pas question en revanche pour lui de se prendre pour Mike Horn, l’aventurier sud-africain ayant failli mourir de faim et d’épuisement lors d’une expédition dans l’Arctique fin 2019. « Je ne me lance pas un défi extrême, le but de cette mission est de répondre à des besoins éducatifs », indique le trentenaire, qui travaille pour Médecins sans frontières. Durant son aventure de trois mois, Vincent Grison ne sera en effet pas seul. Les élèves d’une trentaine de classes de la métropole rennaise suivront en permanence son parcours et échangeront avec lui par visioconférence sur la protection de l’environnement.

Un cerf-volant tractera son embarcation si le vent le permet. - Anne Beaugé / Expédition Rennes Pôle Nord

« Le Pôle Nord me paraissait le lieu idéal pour ça car il y a toute une symbolique autour avec la banquise et les ours polaires, indique le jeune homme. C’est aussi un endroit symptomatique du réchauffement climatique avec des effets qui y sont très visibles ». Muni d’une caméra et d’un micro, l’aventurier tournera ainsi des vidéos et enregistrera des podcasts qui seront diffusés sur le site de l’expédition et sur les réseaux sociaux. Il mènera également un projet de recherche en lien avec l’université Rennes 2 autour de l’imagerie satellite radar, pour mieux comprendre comment évoluent les glaces de la banquise. Si tout se passe bien, son retour dans la capitale bretonne est prévu fin juillet ou début août.