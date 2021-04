NOS INTERNAUTES ONT DU TALENT Vous pouvez continuer à nous envoyer vos plus jolies images printanières

Un chat, des fleurs et une abeille qui butine, par nos internautes. — Marie-Christine Vandewiele/Valérie Cornaire/Gérard Gamain

Arbres en fleurs, animaux en pagaille, sentiers verdoyants… Vous avez été nombreux et nombreuses à être inspirés par notre appel aux photographies qui sentent bon le retour des beaux jours. Certains d’entre vous ont même pu observer des insectes, des écureuils et même des cerfs, des tortues et des batraciens.

Aux quatre coins de France ou même à l’étranger, vos clichés respirent la joie et les promenades en plein air, qu’elles soient en famille ou entre amis. La saison des fleuraisons et des premières fraises donne déjà le sourire. Voilà de quoi espérer des jours meilleurs. En attendant, n’hésitez surtout pas à laisser vagabonder votre regard observer la nature, qui renaît petit à petit en avril.

Nous vous remercions pour votre investissement. Grâce à vos yeux de photographes en herbe, vous avez été particulièrement prolifiques. Découvrez ci-dessous et sur notre compte Instagram vos meilleures contributions.