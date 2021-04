Une libellule (illustration) — Pierre Emmanuel Deletree//SIPA

Les éditions Muséo publient « Les insectes du monde », écrit par une cinquantaine de chercheurs, qui rassemblent tous les savoirs sur ces petites bestioles.

L’occasion d’en apprendre plus sur ces êtres vivants, qui sont parfois de véritables super-héros : certains sont dotés d’une force surhumaine, d’autres ont une vision ou un odorat particulièrement développé, et d’autres sont encore de parfaits inconnus.

C’est une véritable « Bible » du peuple de l’herbe : les éditions Muséo publient Les insectes du monde, un ouvrage de 1.848 pages, en deux volumes, qui réunit tous les savoirs possibles et inimaginables sur ces bestioles. C’est Henri-Pierre Aberlenc, entomologiste au Cirad, à Montpellier (Héraut), qui a coordonné la réalisation de ce bouquin. Il a fait appel à une cinquantaine de chercheurs du monde entier, tous experts dans leurs domaines. A l’occasion de la sortie de cet ouvrage, qui a demandé 14 ans de travail, Henri-Pierre Aberlenc a expliqué à 20 Minutes cinq choses que l’on ne sait pas forcément sur les insectes, qui sont, pour certains, de véritables super-héros.

Certains ont une force surhumaine

On connaît la force des fourmis, qui peuvent porter jusqu’à mille fois leur poids. Un peu comme si nous, humains, étions capables de hisser sur notre dos un Boeing 737, avec ses passagers et son équipage. Mais, parmi le peuple de l’herbe, il y a bien d’autres Hulk. Comme l’Onthophagus taurus, un scarabée bousier, qui se délecte d’excréments, et qui parvient sans problème à tirer une charge plus de 1.140 fois plus lourde que lui.

Mais il existe aussi, dans la nature, de véritables petites perceuses des bois aux muscles impressionnants. « Le chêne est un bois dur, très solide, n’est-ce pas ? », confie Henri-Pierre Aberlenc. « Et bien, il existe des coléoptères dont les larves ont les mandibules et les muscles suffisamment puissants pour y creuser des galeries. Comme une foreuse à mèches. Et pas de petites galeries ! Ce sont des galeries dans lesquelles on pourrait entrer le pouce. C’est quand même une performance assez étonnante ! »

Certains ont des yeux ultra-performants

Il existe des espèces dotées d’une extraordinaire vision. Leur atout, c’est d’avoir plus d’opsines visuelles que les autres. Ces protéines, que l’on retrouve chez tous les animaux, sont « des substances colorées, que l’on trouve dans la rétine, et qui servent à la vision des couleurs », explique le chercheur montpelliérain. Les humains en ont trois. « L’une est sensible au bleu, l’une au rouge et l’une au jaune », poursuit-il. Elles permettent de repérer les couleurs, et transmettent au cerveau ce que l’œil distingue.

Les oiseaux, plus doués que nous pour distinguer les nuances, en ont quatre. Mais les championnes de la vision des couleurs, ce sont les libellules. Leur toute petite tête, aussi grande qu’un petit pois, est une machine ultra-puissante. « Elles ont entre 11 et 30 opsines visuelles, note l’entomologiste. La nuit, elles voient des millions de couleurs différentes ». Là, où, nous, on ne voit presque rien et on marche sur un Lego.

Et pour compléter leur armada visuelle unique dans la nature, ces charmantes bestioles « voient au-dessus de leur tête, en dessous, à droite, à gauche, derrière ». Les libellules, plus vieilles que les dinosaures, sont ainsi les prédateurs les plus performants connus sur la Terre. Quand le lion rate sa proie trois fois sur quatre et le grand requin blanc une fois sur deux, les libellules affichent un taux de réussite de 75 à 85 %, « grâce à leurs yeux extraordinaires et leur incroyable capacité d’analyse », s’étonne le chercheur.

Certains ont un odorat surdéveloppé

C’est peu dire que certains insectes ont du pif. « Des espèces sont capables de déceler une source de nourriture, ou un partenaire sexuel, à des centaines de mètres, et parfois même à des kilomètres de distance, confie le chercheur. C’est le cas, notamment, de certains papillons mâles. » Ces bestioles peuvent ainsi « au milieu de la foule incroyable de tout ce qui peut se balader dans la nature, de distinguer une odeur particulière, et de trouver une partenaire, poursuit-il. Les chiens peuvent aller se rhabiller ! »

Un papillon (illustration)

Certains ont un costume unique

Bon, OK, une mouche, c’est une mouche. Pour qui ne les observent pas à la loupe, elles ont toutes la même tête. Mais chez certains insectes, aucun n’est vraiment semblable à un autre. Notamment certains papillons, dont les ailes les distinguent de leurs congénères de la même espèce. « Il n’y a rien de plus infiniment varié que l’aile d’un papillon, par sa découpe ou ses innombrables taches colorées, confie l’entomologiste. C’est d’une créativité esthétique totalement inouïe. » Chez certaines espèces de coccinelles, aussi, trouver deux fois la même est un défi. « Bien que les individus de la même espèce soient frères et sœurs, tous n’ont pas le même pattern de coloration. ».

Certains sont encore de parfaits inconnus

Il y a, dans les profondeurs pas réjouissantes des océans, encore des tas d’espèces de poissons à découvrir. Mais ce sont les insectes qui gardent encore la plus grosse part de mystère sur Terre. « Nous connaissons aujourd’hui 46.000 espèces de vertébrés, parmi lesquels 6.180 amphibiens, 7.520 reptiles, 10.000 oiseaux et 4.800 mammifères, détaille le chercheur montpelliérain. Mais pour un entomologiste, ces chiffres-là font rire ! »

Environ 153.000 espèces d’insectes sont en effet répertoriées par la science, trois fois plus que les vertébrés. « Mais ça, ce sont les espèces connues… Car la majorité des espèces qui vivent sur notre planète sont encore des mystères ! », note Henri-Pierre Aberlenc. Dont, essentiellement, des insectes : on estime qu’il reste 3 à 5 millions de petites bestioles à découvrir, dont près de 2 millions de mouches et de moustiques, plus d’un million de coléoptères ou des centaines de milliers de papillons. « Régulièrement, l’inventaire, qui a débuté au milieu du XVIIIe siècle, s’allonge », confie le chercheur.

