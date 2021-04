FLAMBEE Les grandes flambées allumées par des arboriculteurs du Tarn pour lutter contre le gel ont provoqué d’épaisses fumées noires et intoxiqué une vingtaine de riverains dans le secteur de Lavaur

Un brasero à base de balles de paille. Illustration. — Jean-Luc Petit- Sipa

Pour lutter contre l’épisode de gel historique des arboriculteurs du Tarn ont enflammé des tonnes de balles de paille mélangées du gasoil.

21 habitants du secteur de Lavaur ont été intoxiqués et ont nécessité une prise en charge médicale.

Les feux antigel sont autorisés mais pas quand ils entraînent la combustion de produits toxiques.

A trop lutter contre le gel, on prend le risque de mettre le feu aux campagnes. Depuis mardi matin, les témoignages d’habitants de la vallée de l’Agout dans le Tarn se multiplient sur les réseaux sociaux. A Ambres, Giroussens ou Lavaur, ils se sont réveillés entourés d’une épaisse fumée noire. L’effet des balles de paille mélangées à du fuel et enflammées dans les vergers voisins pour tenter d’annuler les effets d’une nouvelle nuit de gel sur les arbres fruitiers. Quelque 150 tonnes de paille ont été mises à feu par les arboriculteurs, diffusant un épais brouillard dans un périmètre d’environ cinq kilomètres.

Le phénomène a parfois rendu la circulation difficile. La départementale entre Ambres et Lavaur a été coupée par les gendarmes et n’a pu être rendue à la circulation qu’en milieu de matinée.

Evacués par les pompiers ou filant directement aux urgences

Plus grave, les dégagements de fumée ont provoqué une série d’intoxications. Selon un bilan de la préfecture du Tarn, communiqué ce mardi soir, « huit personnes ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers et treize personnes se sont présentées aux urgences pour des problèmes d’intoxication ».

Le maire de Lavaur Bernard Carayon (LR) est monté au créneau dans la journée. « Ce qui s’est passé cette nuit au Domaine de Fontorbes et à la Coopérative des Deux Vallées est absolument insupportable. Cela ne peut pas se reproduire, écrit-il dans un post sur la page Facebook de la ville. En attendant qu’une solution alternative soit trouvée, il en existe, j’ai demandé au directeur de l’exploitation de me saisir immédiatement des solutions techniques et financières permettant l’utilisation de la méthode par aspersion d’eau ».

De son côté la préfecture affirme avoir « rappelé les consignes quant au brûlage des déchets verts à l’exploitant » et avoir « pris contact avec les organisations agricoles pour rappeler les bonnes pratiques ». Elle souligne que les foyers de plein air pour lutter contre le gel sont bien réglementaires mais qu’ils « ne peuvent être alimentés par des combustibles de nature à provoquer des fumées opaques ou des produits de combustion toxiques ».