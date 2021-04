Reportage dans une éco-crèche suisse de notre partenaire Brut. — Brut

Jeux dans les arbres ou avec des morceaux de branche, dessin au charbon, cueillette de ciboulette… A Plan-les-Ouates, à quelques kilomètres de Genève, en Suisse, les enfants apprennent au contact de la nature dès leur plus jeune âge. Leur crèche, c'est la forêt.

Depuis 2019, cet éco-crèche en foret accueille le matin, et selon les conditions météo, jusqu’à 18 enfants de 30 mois à 4 ans - l’âge maximal en Suisse pour aller à la crèche. Pour la directrice, Viktorie Skvarkova, ce concept, né en Suède dans les années 1950 et qui a essaimé en Suisse, permet aux plus jeunes de découvrir le monde à travers les éléments simples qui les entourent. Notre partenaire, Brut, est allé y passer une matinée.