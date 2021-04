Bourgogne : Les vignerons de Chablis combattent le gel avec des bougies — 20 Minutes

Le jeu de lumière est captivant. Des dizaines de milliers de braseros entre les vignes de Chablis. Mais derrière le spectacle, se cache une réalité bien noire pour les viticulteurs bourguignons. Ces feux ont pour but de lutter contre les effets du gel sur leurs vignes. Certains vignerons ont veillé pendant deux nuits afin de maintenir la flamme dans leur domaine.

Une semaine avant, les températures étaient printanières et les bourgeons se sont donc développés plus tôt que prévus. Mais les températures ont depuis atteint -5°C la nuit à Chablis et ce froid pourrait détruire les bourgeons.

D’autres viticulteurs tentent de trouver des solutions alternatives. En arrosant les vignes, par exemple, ils espèrent créer une pellicule de glace qui protégera les bourgeons naissants. Mais toutes ces opérations ont des coûts importants et ne seront peut-être pas suffisantes pour sauver les productions.