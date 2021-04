Illustration d'une rivière polluée, ici la Seiche, en Ille-et-Vilaine, en 2017 — C. Allain / 20 Minutes

C’est un nouvel épisode de pollution qui a frappé une rivière du Finistère ce week-end. Souvent victimes de déversements, les cours d’eau bretons sont régulièrement décimés par des pollutions d'origine agricole, dans une région où le secteur de l’élevage est très développé. Samedi et dimanche, la Penzé a été sérieusement touchée par une pollution au lisier à hauteur de Taulé, à l’ouest de Morlaix. D’après l’association Eau et rivières de Bretagne, « une opération de débouchage de canalisation mal maîtrisée aurait entraîné un déversement de dizaines - peut être centaines de milliers – de litres de lisier ». Des dizaines de poissons ont été retrouvés morts par l’Association agréée pour la pêche et de protection du milieu aquatique du Pays de Morlaix (AAPPMA).

D’après l’association Eau et rivières, le lisier se serait déversé dans un affluent de la rive droite de la Penzé « faute de dispositif de rétention fonctionnel ». Tous les poissons ont été tués sur plus de trois kilomètres et des impacts sont à craindre pour les activités conchylicoles présentes dans l’estuaire.

Les deux associations ont annoncé leur intention de porter plainte pour cette énième pollution. Et n’hésitent pas à énumérer les multiples « accidents » agricoles ayant causé des pollutions dans des cours d’eau, y compris depuis la présentation d’un plan départemental de lutte en 2018 : « le Jet, la Flèche, le pointe du Millier, le Quillimadec, le Stang, la Mignonne, le Naïc ont été depuis anéantis sur des kilomètres, le Belon il y a un mois ». Avant de réclamer « une réponse judiciaire forte » et « une véritable audience pénale, sans transaction financière avec les pollueurs ».