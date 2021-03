La destruction de la forêt vierge tropicale en forte hausse en 2020

Si les émissions de carbone ont baissé avec la pandémie, la déforestation continue à un rythme plus élevé que jamais. La surface de forêt vierge tropicale détruite en 2020 est équivalente à la taille des Pays-Bas : des arbres envolés en fumée ou abattus par les Hommes à un rythme toujours plus élevé, malgré la crise économique liée au Covid-19.

The tropics lost 12.2 million ha of tree cover in 2020. Of that, 4.2 mil ha – an area the size of the Netherlands – occurred within tropical primary #rainforests.