Un oiseau attrapé avec de la glu — CAPTURE D'ECRAN

Qu’est-ce que la chasse à la glu ? Une technique de chasse aux oiseaux qui remonte à la nuit des temps : il s’agit d’enduire des bâtons de colle et de les placer judicieusement dans les arbres pour piéger les oiseaux.

Pourquoi est-elle controversée ? En fait, elle n’est pas controversée, elle est interdite, en Europe, du moins, même si cinq départements français font de la résistance et continuent de l’autoriser (pas pour tuer ces oiseaux, mais pour en attirer de plus gros). Le problème, c’est que la chasse à la glu s’attaque à tous les oiseaux, sans distinctions, et menace de ce fait les espèces protégées et la biodiversité. Mais aussi parce qu’elle est particulièrement cruelle et traumatisante pour les oiseaux pris au piège comme l’explique notre partenaire Brut dans la vidéo ci-après.