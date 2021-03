L'ancien militaire et aventurier Claude Cazes. — Claude Cazes

Claude Cazes s’apprête à marcher 6.000 kilomètres le long du Nil, en Afrique, pour distribuer des médicaments et de l’argent à des ONG locales.

Cet ancien militaire dormira à la belle étoile, et a prévu de chasser et de pêcher.

L’année dernière, il a marché 38 km dans le désert namibien, sans manger ni boire.

Claude Cazes boucle les derniers préparatifs, avant le grand départ. Le 31 mars, cet aventurier de l’extrême, originaire de Béziers(Hérault), démarrera une expédition de 6.000 kilomètres, à pied, le long du Nil. Il a prévu de traverser le Burundi, le Rwanda, la Tanzanie, l’Ouganda, le Soudan et l’Egypte.

Durant son périple, ce boxeur thaï, engagé dans la Marine, puis dans la Légion étrangère, distribuera des médicaments aux populations locales, qu’il transportera dans un sac à dos à roulettes. « J’ai l’impression que l’on n’entend malheureusement plus trop parler de l’Afrique, comme si les populations n’avaient plus aucun besoin, confie-t-il. J’ai souhaité me lancer un défi, qui allie une aventure personnelle et la solidarité. »

Des médicaments, et de l’argent

Au fil de son long parcours, Claude Cazes offrira à des ONG locales des plaquettes de cachets contre le paludisme, la diarrhée ou encore la fièvre, mais aussi des sommes d’argent. « Je ne pouvais pas prendre tous les médicaments que j’aurais souhaité leur livrer, pour des raisons de douanes, mais aussi de poids, et d’encombrement, dans le sac », note Claude Cazes. Et « lorsque les ONG m’ont expliqué qu’elles payaient ces médicaments beaucoup moins cher », l’aventurier s’est résigné à ouvrir, en parallèle, une collecte de fonds, pour qu’elles puissent s’en procurer elles-mêmes.

L’Héraultais sera seul, pendant le périple. Il a prévu de dormir à la belle étoile, à moins que des habitants ne lui offrent l’hospitalité, « à condition qu’il y ait un respect des gestes barrières, bien sûr. Sinon, je vais chasser et pêcher. Mais j’aurais une petite réserve de nourriture, dans mon sac à dos, pour les jours où je n’attraperai rien, par sécurité. »

« J’ai toujours été un peu casse-cou »

L’aventurier traversera des zones de désert, de jungle, de savane et de montagne, dont les climats promettent de corser son parcours. Et il devrait croiser quelques espèces, dont certaines seront plus redoutables que les autres. Des hippopotames, sur le Nil blanc, qui peuvent être « très agressifs », confie-t-il. Ou, au Rwanda et en Tanzanie, « beaucoup de serpents, des gorilles, des jaguars ». « Je vais essayer de prendre du large avec eux », assure le trentenaire. Et ce n’est pas le premier défi que cet Héraultais, passionné par l’aventure, se lance. « Depuis tout petit, j’ai toujours été un peu casse-cou, j’ai toujours essayé de prendre des risques », se souvient-il.

L'ancien militaire et aventurier Claude Cazes, lors de l'une de ses expéditions. - Claude Cazes

L’année dernière, il a fait plus de 38 km dans le désert de Namibie, sans eau ni nourriture. « C’était d’une intensité énorme, raconte-t-il. L’objectif était de constater jusqu’où j’étais capable d’aller, sans boire ni manger. Pour ensuite l’appliquer lorsque j’ai, avec moi, de l’eau et de la nourriture. » Et il a prévu, l’année prochaine, « de marcher sur l’Antarctique ». Un projet fou, d’abord prévu cette année, mais que l’épidémie de Covid-19 a retardé. Le long du Nil, son expédition devrait durer environ six mois. « J’ai calculé que je ferai environ 37 km par jour, confie Claude Cazes. Mais ça peut finalement être un peu plus court. Ou un peu plus long, selon ce que je vais rencontrer sur mon chemin. »