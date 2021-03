NANTES, le 21/03/2013 La ville de Nantes propose gratuitement aux habitants de récupérer des kits de graines pour faire pousser des fleurs résistantes dans les interstices des trottoirs ou au pied des arbres — FABRICE ELSNER/20MINUTES

Un petit rayon de soleil dans ce printemps un peu morose. A partir de ce lundi et pendant un mois, les Nantais qui le souhaitent peuvent aller chercher un kit de graines en mairie. Comme chaque année (l’opération avait été décalée en 2020, en raison du confinement), une vingtaine de communes de la métropole proposent gratuitement 7.500 petits sachets accompagnés d’un guide pour inciter les habitants à fleurir leurs rues.

Pas besoin de jardinière ni de grand espace herbeux : il suffit de mélanger les graines dans du sable et du terreau puis les semer au pied des arbres, devant les façades de sa rue ou dans les fissures des trottoirs, indique Nantes métropole.

Les fleurs sélectionnées (coquelicot, centaurée, bleuet, campanule, giroflée, etc.) ont aussi l’avantage d’être peu gourmandes en eau, et de repousser d’elles-mêmes l’année suivante. À Nantes, « plus de 1.200 rues fleuries sont apparues au gré des quartiers depuis le lancement de l’opération en 2013 ». Une nouvelle distribution aura lieu du 20 septembre au 19 novembre.