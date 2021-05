Le CREA Mont-Blanc chercher des volontaires pour observer la floraison des arbres et plantes de montagne afin d'étudier le effets du dérèglement climatique. — CREA Mont-Blanc

Le Centre de Recherche sur les Ecosystèmes d’Altitude (CREA) basé à Chamonix recherche des volontaires.

Leur mission : observer la floraison des arbres et des plantes de montagne afin de pouvoir comparer leur évolution d’une année sur l’autre.

Les données serviront à étudier scientifiquement les effets du dérèglement climatique en basse et haute montagne.

Dans un demi-siècle, ou peut-être moins, les paysages de montagne auront-ils le même visage que ceux que nous connaissons traditionnellement ? Le dérèglement climatique pourrait bien rebattre les cartes. Une récente étude menée par une trentaine scientifique a montré qu’un mois d'enneigement a été perdu dans les Alpes en basse et moyenne altitude, en l’espace de 50 ans. Qu’adviendra-t-il des espèces végétales ou arborées, nichées dans les massifs montagneux et soumises à des températures désormais bien plus douces ? Sont-elles capables de s’adapter ou sont-elles vouées à disparaître à long terme ?

Pour répondre à toutes ces questions, le CREA Mont-Blanc, le centre de Recherches sur les Ecosystèmes d’Altitude, basé à Chamonix, a lancé il y a désormais 17 ans un programme participatif baptisé Phénoclim qui consiste à enrôler des volontaires pour observer la phénologie des arbres et des plantes en zone de montagne.

Des printemps historiquement précoces en 2017 et 2020

Treize espèces ont été choisies : le noisetier, le lilas, la primevère officinale (coucou), le tussilage, le mélèze, l’épicéa, le pin sylvestre, le sapin, le hêtre, le frêne et deux sortes de bouleau.

« Il s’agit de regarder à quel moment ils fleurissent, à quel moment s’ouvrent les bourgeons et quand les feuilles se désentortillent. Cela permet de comparer d’année en année », explique Colin Van Reeth, écologue au CREA, précisant que les années 2017 et 2020 ont été marquées par un printemps particulièrement précoce dans les Alpes, « en avance de 6 à 10 jours ».

« On observe déjà des tendances au bout de 18 ans »

Toutes les observations seront ensuite analysées scientifiquement. « Cela permettra de comprendre pourquoi telle espèce est marquée par une précocité printanière ou ne l’est pas, précise le chercheur. Cela permettra d’observer également si le décalage est le même dans les Alpes et les Pyrénées, s’il est similaire en basse et en haute montagne. A terme, on devrait pouvoir connaître les zones où certaines espèces seront encore présentes dans le futur ». Et identifier celles qui malheureusement n’auront pas su s’adapter.

« Souvent, on dit qu’il faut avoir 30 ans de recul pour acter les conséquences du changement climatique mais on observe déjà des tendances au bout de 18 ans », poursuit-il. Le programme participatif Phenoclim est lancé dans une cinquantaine de départements des territoires de montagne. Les inscriptions se font sur le site Internet phenoclim.org/fr.