Des bûcherons ont pénétré sur le terrain de Christophe Segato en Ariège, ont coupé et emporté des arbres vieux de 50 ans en toute illégalité. — C. Segato

À plusieurs reprises ces derniers mois, des bûcherons ont coupé des bois appartenant à des propriétaires en Ariège sans leur autorisation.

Une pratique illégale dénoncée par plusieurs d’entre eux qui ont décidé de porter plainte, au même titre que l’une des communes concernées.

Une entreprise espagnole serait à l’origine de ces méfaits, le procureur de la République de Foix indique de son côté prendre l’affaire très au sérieux.

« Ils ont saccagé un hectare de forêt, 300 sapins plantés il y a 48 ans. C’était un petit paradis avec une âme ou j’ai énormément de souvenirs ». Christophe Ségato est encore sous le choc de ce qui est arrivé à son petit coin de paradis, à Perles-et-Castelet, une petite commune des Pyrénées ariégeoises, située sur la route de l’Andorre. Il y a quinze jours, la mairie l’a appelé pour lui indiquer que des bûcherons avaient saccagé la forêt qui entoure sa maison de famille, une ancienne bergerie achetée par ses parents en 1989. Et étaient repartis avec le bois coupé en toute illégalité.

Un endroit précieux pour tout le travail accompli durant ces années, pour entretenir les sapins hauts de plus de 30 mètres où cerfs et oiseaux venaient trouver refuge. « Un véritable désastre écologique, on a même retrouvé sur place des flexibles hydrauliques cassés et des traces de pollution d’huile », peste encore cet habitant de la Haute-Garonne. Et il n’est pas la seule victime de ces bûcherons qui entrent sur les propriétés privées et prélèvent les plus beaux arbres avant de repartir en laissant le terrain dans un piteux état.

Une des terrains en Ariège où des bois ont été coupés sans l'autorisation des propriétaires (avant/après) - C. Segaton

Douze plaintes déposées

Au total, douze plaintes ont été déposées, dont une par la mairie de la commune. « Apparemment, ils commettraient ce genre de méfaits depuis cinq ans en Ariège et dans l’Aude. Ils sont allés chez d’autres habitants et ont commencé à couper. Mais les propriétaires se trouvaient là et sont intervenus. Ils sont revenus rechercher le bois coupé durant la nuit. Ce sont des méthodes de voyous », ne décolère pas Christophe Ségato qui a décidé de s’allier aux autres habitants lésés et de monter une association.

Ces bûcherons seraient employés d’une entreprise espagnole, qui aurait par ailleurs des contrats légaux dans le secteur. Certains d’entre eux auraient expliqué à certains propriétaires lésés qu’il s’agirait d’une erreur et ils auraient proposé un dédommagement. « Le préjudice est considérable, pour nous la valeur du bois n’est pas pécuniaire, c’est avant tout une perte affective. On ne veut pas qu’il y ait d’autres victimes, ces gens en plus font du mal à la filière », poursuit le propriétaire qui espère qu’il y aura des poursuites judiciaires.

Laurent Dumaine, le procureur de la République de Foix, a indiqué à France Bleu Occitanie qu’il prenait l’affaire très au sérieux et s’est dit attentif à ce genre d’atteintes à l’environnement.