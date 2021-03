Un graphique des secousses enregistrées lors d'un séisme (Illustration) — HARTMANN CHRISTIAN/SIPA

La nuit a été agitée sur la Côte d’Azur et plus largement dans le bassin méditerranéen. Quelques instants après un séismes en Algérie ce jeudi, deux secousses de magnitude 3.2 et 3.4 sont survenues dans le département des Alpes-Maritimes, à six minutes d’intervalle, à 1 h 12 et à 1 h 18.

Ces deux tremblements de terre, en plus d’autres de moindre importance, ont été localisés vers Puget-Théniers pour le premier et au-dessus de Grasse pour le second, selon les données du Réseau national de surveillance sismique (Renass).

L’alerte tsunami levée à 4 h 25 du matin

Ces secousses ont été ressenties jusque sur le littoral des Alpes-Maritimes, selon des témoignages enregistrés par le Bureau central sismologique français (BCSF), juste après le séisme survenu au large du nord de l’Algérie.

De magnitude 6, ce tremblement de terre, qui a occasionné sur place des dégâts sans faire de victime, a également généré une « alerte jaune tsunami » sur la Côte d’Azur, selon Yannick Ferrand, le directeur du service Prévention des risques majeurs à la ville de Cannes. Alerte qui a été finalement levée à « 4 h 25 » du matin selon le responsable.