Nicolas Talliu, pépiniériste, lancera la première société protectrice des végétaux, le 1er mars à Lyon. — C. Girardon / 20 Minutes

Après la Société Protectrice des animaux (SPA), la Société Protectrice des Végétaux. À Lyon, Nicolas, pépiniériste et ancien paysagiste, récupère des plantes et fleurs invendues, abîmées, mais aussi celles dont les particuliers souhaitent se séparer. Il les expose et les revend à bas prix, les sauvant ainsi du gaspillage et de l’abandon.

Il rappelle que les végétaux sont également des êtres vivants envers qui nous avons des responsabilités, dès lors qu’on choisit de les intégrer dans nos intérieurs. Rencontre, dans cette vidéo de notre partenaire, Brut :