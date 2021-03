Des déchets transportés par la mer (illustration) — Jean-Marc Quinet/ISOPIX/SIPA

La fondation Van Allen et le groupe Nicollin ont lancé un appel à idées auprès de la communauté scientifique internationale, pour tenter de trouver des solutions pour détecter des déchets marins depuis l'espace, via des nanosatellites.

Cette démarche pourrait s'appuyer sur des drones aériens ou marins, sur une intelligence artificielle ou encore sur des capteurs, embarqués sur des bateaux en mer.

Les projets les plus pertinents seront sélectionnés et, peut-être, embarqués dans des nanosatellites fabriqués par des étudiants du Centre spatial universitaire.

A Montpellier (Hérault), la fondation Van Allen, à travers le Centre spatial universitaire qu’elle finance, est pionnière, en France, en matière de nanosatellites étudiants. L’organisme a contribué à faire décoller plusieurs petits « Cube sat », qui ont permis de collecter une foule de données scientifiques depuis les étoiles. Un autre, baptisé Méditerranée, qui est en cours de finalisation, devrait permettre d’améliorer la prévision des épisodes cévenols. Mais ces dernières semaines, un nouveau projet agite la fondation : la détection de déchets marins depuis l’espace.

Un appel à idées a été lancé à la communauté scientifique internationale (chercheurs, ingénieurs, étudiants), afin de trouver une solution pour débusquer les pollutions en Méditerranée, à l’aide de nanosatellites. Les projets les plus pertinents seront sélectionnés par un comité d’experts, qui vient d’être mis en place par la fondation, et, seront peut-être, pris en charge par les petites mains du Centre spatial universitaire.

Deux étudiants fabriquent un nanosatellite. - N. Bonzom / Maxele Presse

Capteurs, drones ou intelligence artificielle

« Il existe déjà des satellites radars, de l’Agence spatiale européenne, qui détectent, par exemple, les lâchers d’hydrocarbure en mer, ou des systèmes optiques, qui repèrent des gros objets, ou des accumulations d’objets qui flottent à la surface », confie Jean-Louis Fellous, ancien directeur exécutif du Comité mondial de la recherche spatiale, et cofondateur du comité scientifique de la fondation Van Allen. Mais, poursuit-il, « un gros satellite ne passe au-dessus de la région qui vous intéresse qu’une seule fois par jour. Si vous avez une flottille de petits satellites, les détections pourraient être plus fréquentes. »

Parmi les pistes que les candidats à l’appel à idées pourraient explorer, la mise en place de capteurs, sur des bateaux, qui seraient capables d’envoyer des données, via les nanosatellites, sur la présence de déchets. La même technologie que celle qui est expérimentée dans le projet Méditerranée, pour détecter les orages cévenols. Cette détection pourrait aussi s’appuyer sur des drones marins, ou aériens, ou sur une intelligence artificielle capable de reconnaître des images de pollution.

« Que cela permette de traiter le problème »

Le groupe Nicollin, leader du nettoiement et du traitement des déchets, mécène de la fondation Van Allen, a permis le décollage de cet appel à idées. L’objectif de cet engagement, note Marion Frêche, chargée de développement de l’entreprise, est « d’aller chercher des idées innovantes », pour « repérer une bouteille qui flotte, un caisson abandonné lors d’un naufrage, ou des déchets plus profonds » et « cartographier les déchets en mer ». Et, poursuit-elle, de « se projeter sur le long terme ». « On peut imaginer ensuite, que cela permette de traiter le problème. »

Et une fois que les projets seront sur la table, bidouiller un nanosatellite ne devrait pas tant traîner que ça. « Nous avons développé des nanosatellites, avec une plateforme récurrente, qu’il est possible d’utiliser pour des missions diverses, confie Laurent Dusseau, directeur du Centre spatial universitaire. Nous avons mis longtemps à la développer, mais désormais, nous l’avons sur l’étagère. Si un laboratoire nous dit qu’il a développé un système de détection, qui rentre dans un nanosatellite, nous pouvons parfaitement utiliser notre plateforme pour sa mise à œuvre. »

Mais la petite agence spatiale montpelliéraine n’est pas la seule à s’intéresser à l’observation de la pollution marine depuis les étoiles. La détection des déchets en mer depuis l’espace est même « un domaine de recherche et de développement très actif », explique la fondation Van Allen, dans son appel à idées. Par exemple, en 2019, l’Agence spatiale européenne avait lancé, déjà, un appel à projets innovants sur ce sujet.