La baisse du trafic aérien due au Covid-19 et les préoccupations climatiques ont propulsé sur le devant de l’actualité la problématique de la pollution générée par les avions.

Le débat s’invite jusque dans les rangs de l’ISAE-Supaero, la prestigieuse école d’ingénieurs toulousaine, où un doctorant a mis au point un simulateur en ligne de la trajectoire climatique de l’aviation.

Sauts technologiques, évolution du trafic, l’application CAST, en libre-service, mouline méthodiquement tous les paramètres.

Elle « crache » une multitude de scénarios possibles. Les passionnés peuvent s’amuser à imaginer l’avenir. Les professionnels peuvent le tracer grâce à un outil scientifique.

Entre la crise du Covid-19 qui a cloué les flottes au sol, la petite musique du mouvement «flygskam » – la honte de prendre l’avion –, et l’inquiétude générale provoquée par le réchauffement planétaire, c’est une des questions du moment : Quel cap doit prendre l’industrie aéronautique dans les décennies à venir pour ne pas aggraver le climat ? Des think tanks comme The Shift Project planchent sur la problématique. Certains préconisent de s’engager sur la voie de la sobriété touristique tandis que d’autres, Airbus en tête, tablent sur des révolutions technologiques comme la propulsion à hydrogène.

Preuve que l’avionneur européen est attentif au sujet, il a publié la semaine dernière dans un souci de transparence l’empreinte carbone de ses avions : Les 566 avions qu’il a livrés en 2020, année très impactée par la crise sanitaire, vont émettre 440 millions de tonnes de CO2 durant leurs 22 ans de vie, soit l’équivalent des émissions totales de la France en 2019.

Pousser les curseurs pour jouer le sarbitres

Le débat a même gagné l’ISAE-Supaero à Toulouse, la fameuse école d’ingénieurs où sont formés les futurs ingénieurs de l’aéronautique. Grâce à un de ses doctorants, Thomas Planès, elle vient de mettre en ligne CAST*, une application interactive qui permet d’évaluer l’impact climatique de l’aviation. « Nous ne prenons pas parti, explique le chercheur. Notre démarche scientifique consiste à simuler des trajectoires climatiques pour l’aviation et à savoir si elles seront soutenables ». Avec l’énorme avantage pour les spécialistes, étudiants ou simples passionnés de pouvoir piloter eux-mêmes les scénarios en poussant (ou diminuant) les curseurs du fameux simulateur. Moyennant, il faut l’avouer, un gros effort de concentration pour apprivoiser CAST et l’indispensable visionnage d’un tuto.

En 2019, l'aviation était responsable de 2,6 % des émissions de CO2 planétaire. En se fiant aux accords de Paris sur le Climat, et donc à l’objectif d’un réchauffement limité à 2 °C en 2050, le simulateur fixe la barre des 2,6 % comme « budget carbone » limite pour l’impact de l’aviation. Plusieurs scénarios sont déjà rentrés, celui dessiné par le groupement mondial des industriels (Atag) par exemple, pas soutenable en l’état puisque le graphe ne vire pas au vert.

Les panaches blancs au pouvoir réchauffant

Après, en mode manuel, en fonction de vos convictions, de votre foi dans les progrès technologiques, vous pouvez mouliner les paramètres : introduire l’effet Covid-19 sur la croissance du trafic, imaginer qu’on prendra moins l’avion à l’avenir, qu’on les remplira davantage, miser sur l’arrivée massive des nouveaux carburants, etc., etc., et mixer finement le tout pour peindre en rose le ciel d’une aéronautique vertueuse.

« Nous envisageons même d’introduire plus tard le paramètre des traces blanches de condensation émises par les avions qui ont un grand pouvoir réchauffant », souligne Thomas Planès. L’équation du simulateur va encore se compliquer. De façon presque ludique pour le pilote lambda. Sauf que ce n’est pas un jeu mais une boussole pour l’avenir de tout un secteur industriel.

* Pour Climate and Aviation – Sustainable trajectories