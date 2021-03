Franck, l’homme qui fait des meubles avec de la bière

Des tabourets fabriqués à partir de drêches de bière. — Capture d'écran Insteadmobilier

Pour faire une bonne assise de tabouret, prendre six litres de bière brassée. Récupérer 2 kg de drêche. Mélanger, faire chauffer. Presser fort puis démouler. Fausse recette ? Non, vraie idée du jeune Franck, qui travaille depuis la fin de ses études, en 2018, sur son projet Instead mobilier.

Son idée est simple : récupérer les résidus des céréales brassées pour faire de la bière, habituellement jetés ou destinés à nourrir le bétail, pour en faire des meubles. De la récup​' novatrice qu’il a poussée à un niveau industriel : des assises, il peut en faire 3.000 par mois, soit l’équivalent de 15.000 litres de bière revalorisés. Les premières commandes sont lancées et Franck cherche à agrandir son équipe. Ce qu’il explique à notre partenaire, Brut, en vidéo :