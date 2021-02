ATTAQUE Selon Les Nouvelles-Calédoniennes, l’homme aurait eu la jambe arrachée par le poisson et aurait succombé à un arrêt cardiaque

Un requin dans un parc aquatique en Australie (illustration). — Rafael Ben-Ari/ Chameleons Eye /

Les secours n’ont rien pu faire. Un homme de 57 ans a été mortellement attaqué par un requin dimanche à la mi-journée alors qu’il se baignait en Nouvelle-Calédonie, a indiqué la Sécurité civile. Selon les premières informations disponibles, la victime est un plaisancier qui se baignait à proximité de son bateau, au mouillage au large de l’îlot Maitre.

« D’après des témoins, l’homme a été mordu à la jambe par un requin d’environ 4 mètres. Il était décédé à l’arrivée des secours dépêchés par hélicoptère », a indiqué un agent de la Sécurité civile. Selon le site Les Nouvelles-Calédoniennes, il aurait eu la jambe arrachée et aurait succombé à un arrêt cardiaque.

A vingt minutes de Nouméa, l’îlot Maitre, qui accueille hôtel, restauration et activités nautiques, est très fréquenté le week-end. L’attaque a eu lieu à quelques dizaines de mètres du bord de mer, qui a été évacué par les pompiers. La mairie de Nouméa a pris un arrêté interdisant la baignade et les activités nautiques dans la bande de littoral de 300 mètres autour de l’îlot jusqu’à lundi inclus. Les autres plages n’ont pas été fermées mais la municipalité a appelé les baigneurs « à la plus grande vigilance ».