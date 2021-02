Les deux loutrons aux côtés de leur mère. — Océanopolis

Ils sont nés à l’aquarium Océanopolis de Brest le 30 novembre de l’union entre Meck et Neiko. Depuis, les deux loutrons ont bien grandi et pèsent respectivement 2,2 et 2,3 kilos. « Ils commencent à s’émanciper un peu, à sortir de plus en plus de la catiche mais toujours accompagnés de leur mère », indique dans un communiqué Christine Dumas, responsable du service mammifères marins et oiseaux de mer à Océanopolis.

Le parc marin de Brest cherche désormais à donner un petit nom à ces deux bébés loutres, deux mâles. Il lance pour cela un appel aux internautes qui vont pouvoir voter ce jeudi sur les réseaux sociaux d’Océanopolis (Facebook, Instagram et Twitter).

Arwenn ou Moutig pour l’un, Ki-dour ou Dousik pour l’autre

Deux noms bretons sont proposés pour chacun des loutrons. Le premier s’appellera soit Arwenn (qui signifie blanc en breton) ou Moutig (mignon en breton), le second soit Ki-dour (loutre en breton) ou Dousik (douceur en breton).

Océanopolis précise qu’il conservera les deux loutrons jusqu’à leur premier anniversaire. Ces derniers quitteront ensuite Brest « pour d’autres structures en capacité de présenter cette espèce », précise l’aquarium.