55 millions. C’est le nombre de barquettes en plastique utilisées chaque année dans les rayons boucherie-charcuterie et poissonnerie des magasins Auchan. Une énorme quantité de plastique… non recyclable. Il s’agit en effet de polystyrène expansé, noir ou blanc. L’enseigne de grande distribution va changer ça d’ici un an et même supprimer le plastique de ces emballages, annonce le site de France Bleu.

Très prochainement donc, les barquettes seront composées de fibres végétales. Notamment des résidus de canne à sucre, qui ne contiendront pas de colle. Autre avantage, annonce Auchan : ces nouveaux emballages permettront aux aliments d’être conservés une journée de plus. Une manière de lutter aussi contre le gaspillage alimentaire.

Enfin, l’entreprise nordiste annonce aussi que la production de ces barquettes va être ramenée de la Chine vers l’Europe, sans autre précision. France Bleu note que ce sont 1.000 tonnes de plastiques qui font disparaître des rayons des supermarchés Auchan.