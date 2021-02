Découverte en France d’un loup d’une lignée d’Europe centrale (illustration) — Christophe Gateau/AP/SIPA

Pour la première fois en France, un loup, abattu légalement en septembre sur la commune du Val d’Ajol (Vosges), a été identifié comme provenant d’une lignée d’Europe centrale et de la Baltique, a annoncé l’Office français de la biodiversité (OFB) dans un communiqué, ce mercredi.

L’analyse génétique de la dépouille a montré « une signature typique des populations de loups d’Europe centrale et de la Baltique et non de la souche franco-italienne présente historiquement sur le territoire français depuis le début des années 1990 », a expliqué l’OFB.

Une traversée de trois pays

Des techniques d’analyses ont permis aux biologistes de retracer l’histoire de la vie de ce loup, dont le comportement de prédation « particulièrement important » a amené les autorités françaises à émettre une autorisation de tir afin de l’abattre. Il a été prélevé alors qu’il poursuivait du bétail dans la nuit du 22 au 23 septembre 2020 dans les Vosges, indique l’OFB.

Selon les recherches des biologistes, ce loup, identifié pour la première fois à partir d’un échantillon d’excréments le 1er janvier 2020, était né en 2019 dans la meute de Herzlake en Basse-Saxe (Allemagne) près de Meppen. Au cours des mois, il a effectué une migration en passant par les Pays-Bas, la Belgique, la frontière germano-luxembourgeoise en Rhénanie-Palatinat (Allemagne) avant d’arriver en France dans les Vosges et en Haute-Saône. Au cours de son périple, l’animal a fait beaucoup de victimes, notamment plus de 50 moutons aux Pays-Bas. Il a aussi été heurté par une camionnette en Belgique mais sans que cet incident ne semble l’affecter, selon l’OFB.