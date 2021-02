Parti de Saint-Malo le 18 novembre, ce voilier a ramené 33 tonnes de masse de cacao biologique de République Dominicaine.

Il est arrivé mercredi soir à Nantes après avoir bouclé sa première transatlantique dédiée au transport de marchandises. Et pas n’importe lesquelles puisque le voilier-cargo Grain de Sail, parti de Saint-Malo le 18 novembre, appartient à une entreprise de production de chocolat et de torréfaction de café basée à Morlaix (Finistère). Visible ponton Belem, ce bateau de 24 mètres de long, capable de transporter 50 tonnes de marchandises, est issu des chantiers Alumarine de Couëron. Il est parti chargé de 15.000 bouteilles de vin bio français à destination des cavistes et restaurateurs de New-York et a ensuite récupéré 33 tonnes de masse de cacao biologique en République Dominicaine.

« Cette première traversée était un exercice pour démontrer qu’un transport maritime plus respectueux de l’environnement est possible », a déclaré le capitaine du bateau, Loïc Briand, directeur général de Grain de Sail Shippping. « La voile peut être une belle alternative pour le transport de produits à forte valeur ajoutée », a-t-il estimé. « Notre bateau tient bien la mer. Nous avons fait des pointes à 22 nœuds (40 km/h) et passé des vagues de 15 mètres sans aucune difficulté ».

Le voilier-cargo

Une deuxième transatlantique déjà programmée

Une fois débarquée dans les prochains jours au port de Saint-Nazaire, où le voilier n’a pas pu accoster mercredi en raison d’une grève, la matière sera transportée par camion jusqu’à Morlaix où elle sera transformée en tablettes de chocolat. Une seconde transatlantique est déjà programmée en avril prochain. L’entreprise prévoit de ramener deux tonnes de café en plus du chocolat (36 tonnes) qui représente 90 % de son chiffre d’affaires (5 millions d’euros en 2020).

Fondée en 2013, la société emploie 36 salariés. Elle travaille avec une association employant 15 travailleurs en situation de handicap et cinq encadrants. Elle a choisi en 2018 de faire construire son propre bateau pour assurer son approvisionnement et prévoit déjà de construire en 2022 un second cargo à voiles plus grand (50 mètres de long), pouvant transporter 250 tonnes de marchandises.

Après l’ouverture d’une nouvelle usine à Morlaix en juin prochain, elle envisage de construire une nouvelle chocolaterie à Dunkerque (Nord) début 2022 et de porter progressivement sa flotte de cargos à voile à trois navires d’ici cinq ans.

